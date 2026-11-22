Сборная Калининградской области добилась стопроцентного результата на Открытом республиканском турнире по боксу в белорусском Могилёве. Все четыре представителя региона выиграли финальные поединки и стали победителями соревнований. Кроме того, один из калининградских спортсменов получил индивидуальное признание: Глеба Коротченкова назвали лучшим боксёром турнира.



Соревнования прошли на призы мастера спорта международного класса СССР Александра Банина. Турнир проводится с 1998 года, а его традиционной площадкой стал спортивный комплекс «Олимпиец» в Могилёве. В этом году на ринг вышли 120 юных боксёров в возрасте 13–14 лет, представлявших два государства.



Калининградскую область на соревнованиях представляли Михаил Кутузов, Ярослав Борковский, Константин Сидоров и Глеб Коротченков. Каждый из них сумел преодолеть финальный этап и завершить турнир с золотой медалью. Михаил Кутузов одержал победу в весовой категории до 40 килограммов, Ярослав Борковский стал первым среди участников весом до 46 килограммов, а Константин Сидоров выиграл соревнования в категории до 54 килограммов.



Ещё одну золотую награду региону принёс Глеб Коротченков, выступавший в весовой категории до 60 килограммов. Его результат оказался отмечен не только победой в своей категории: спортсмен также получил звание лучшего боксёра турнира. Таким образом, калининградская команда увезла из Могилёва четыре золотые медали из четырёх возможных.



Итог выступления стал успешным для всех участников сборной: каждый представитель области выиграл финальный бой. Турнир в Могилёве, объединяющий юных спортсменов двух стран, стал для калининградских боксёров площадкой, на которой они подтвердили своё мастерство и добились максимального командного результата.