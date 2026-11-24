

Разница между рынками особенно заметна в отдельных категориях квартир. Типовое жильё в новостройках в среднем стоило 140,1 тысячи рублей за квадратный метр, тогда как на вторичном рынке — 133,7 тысячи. В сегменте улучшенного качества ситуация обратная: квадратный метр вторичного жилья оценивался в 173,2 тысячи рублей, а в новостройках — в 163,5 тысячи.



Самым дорогим сегментом остаётся элитная недвижимость. На первичном рынке средняя стоимость квадратного метра такого жилья достигла 274,7 тысячи рублей. На вторичном рынке показатель оказался ещё выше — 317,6 тысячи рублей. Именно в этой категории разрыв между двумя рынками наиболее существенный.



В течение третьего квартала цены продолжили расти как по сравнению со вторым кварталом 2026 года, так и относительно конца 2025-го. Однако вторичный рынок дорожает быстрее новостроек. В целом по всем типам квартир на первичном рынке рост за квартал составил 1,2%, а в годовом выражении — 6,7%. На вторичном рынке увеличение достигло 3,9% за квартал и 8,7% по сравнению с концом прошлого года.



В сегменте типовых квартир новостройки за квартал подорожали на 2,1%, а за год — на 9,5%. На вторичном рынке рост составил соответственно 4,4% и 10,2%. Таким образом, готовые квартиры в этой категории прибавили в цене заметнее, чем жильё в новых домах.



Иная динамика наблюдалась в сегменте улучшенного жилья. На первичном рынке за квартал стоимость немного снизилась: индекс составил 99,95% к уровню второго квартала. При этом в годовом выражении цены выросли на 3,7%. На вторичном рынке улучшенное жильё подорожало на 3,5% за квартал и на 8,2% относительно конца 2025 года.



Наиболее заметный рост зафиксирован в категории элитного жилья на вторичном рынке: за квартал оно прибавило в цене 7,8%, а по сравнению с концом 2025 года — 11,8%. В новостройках этого сегмента увеличение оказалось более умеренным — 1,6% за квартал и 5% в годовом выражении.