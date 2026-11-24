

Для образовательных учреждений и предприятий предусмотрена отдельная возможность организовать вывоз собранной бумаги. Школы, детские сады, колледжи, вузы и предприятия могут подать заявку, после чего макулатуру вывезут организованно. Это упрощает участие для учреждений, которые собирают вторсырьё большими объёмами.



В Советском, Неманском, Славском и Краснознаменском муниципальных округах заявки на вывоз макулатуры принимают по телефону 8 (911) 859-61-22. Жителям и организациям остальных муниципалитетов региона необходимо обращаться по номеру 8 (906) 218-43-18.



Акция «БумБатл» направлена на развитие культуры раздельного сбора отходов и повторного использования ресурсов. Сбор макулатуры позволяет направлять бумажное сырьё на переработку вместо его отправки на полигоны. Результат осеннего этапа показал, что жители Калининградской области активно участвуют в подобных инициативах. Новый этап даёт возможность продолжить сбор и внести вклад в общий результат региона до конца мая следующего года.