В Славском и Правдинском муниципальных округах завершили ремонт участков региональных трасс в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы затронули обход Славска и дорогу Ельняки — Дружба — Железнодорожный, которая связывает небольшие населённые пункты с посёлком Железнодорожный.



На обходе Славска привели в порядок участок протяжённостью более двух километров. В ходе ремонта заменили асфальтовое покрытие, укрепили основание дороги с помощью геосетки, выровняли обочины и нанесли новую дорожную разметку. Обновление трассы должно улучшить условия движения и повысить безопасность автомобилистов.



Обходная дорога позволяет направлять транспортный поток за пределы жилых кварталов Славска. Благодаря этому транзитные автомобили меньше воздействуют на городскую среду: ожидается снижение уровня шума и загазованности в жилой части населённого пункта. Таким образом, ремонт имеет значение не только для водителей, но и для жителей домов, расположенных вдоль прежних маршрутов движения.



В Правдинском округе работы провели на двух участках трассы Ельняки — Дружба — Железнодорожный. Там обновили почти 11 километров дорожного полотна. Эта дорога обеспечивает транспортную связь небольших населённых пунктов с посёлком Железнодорожный, поэтому её состояние важно для повседневных поездок местных жителей и сообщения между территориями.



Ремонт двух трасс стал частью дорожной программы региона. Всего в текущем году в Калининградской области привели в порядок более 100 километров областных дорог. Работы выполняют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», направленного на развитие транспортной инфраструктуры и улучшение качества дорожной сети.