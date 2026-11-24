С 1 марта 2027 года кандидатам в водители больше не придётся предоставлять в Госавтоинспекцию бумажное медицинское заключение при подаче заявления на сдачу экзаменов и получение водительского удостоверения. Сведения о прохождении медосвидетельствования ведомство будет получать в электронном виде.



Нововведение предусмотрено федеральным законом от 7 июля 2025 года № 200-ФЗ. Согласно его положениям, после вступления изменений в силу заявителям не потребуется прикладывать к документам бумажную справку, подтверждающую прохождение медицинского освидетельствования.



Речь идёт о заключении, в котором указывается наличие или отсутствие медицинских противопоказаний, ограничений и показаний к управлению транспортными средствами. После 1 марта 2027 года информация об этом будет поступать в Госавтоинспекцию в электронном формате.



Таким образом, кандидатам в водители станет проще оформлять документы: один из необходимых этапов можно будет подтвердить без предъявления бумажного оригинала медицинского заключения. При этом само медицинское освидетельствование останется обязательным — изменится только способ передачи сведений о его результатах в ведомство.