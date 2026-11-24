Следственное управление СК России по Калининградской области проводит проверку после сообщений о возможном жестоком обращении с несовершеннолетними. Ситуация обсуждалась в эфире программы на федеральном телеканале. Глава Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Евгению Козырецкому доложить о ходе проверки и дать оценку доводам, прозвучавшим в телепередаче.



В программе рассказывалось о семье, в которой мать троих детей была лишена родительских прав, после чего обязанности по их воспитанию взяла на себя тётя. Однако, по озвученным сведениям, опекун могла применять к несовершеннолетним насилие и выгонять их на улицу. Участники программы также сообщили о противоправных действиях, которые совершали сами дети, связав такое поведение с ненадлежащим исполнением опекуном своих обязанностей.



Кроме того, в эфире прозвучали сведения о возможном применении насилия к несовершеннолетним в школе. Таким образом, речь идёт не только об условиях воспитания детей в семье, но и о ситуации, в которой они могли находиться в образовательном учреждении.



По изложенным в программе фактам следственные органы организовали процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьёй 117 Уголовного кодекса РФ — «Истязание». В рамках разбирательства предстоит проверить информацию о возможном насилии в отношении детей и установить обстоятельства, при которых оно могло происходить.



Отдельно следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию сотрудников органов системы профилактики. Им предстоит выяснить, были ли своевременно выявлены возможные угрозы для несовершеннолетних и принимались ли необходимые меры для защиты их интересов.



Исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления Евгений Козырецкий должен представить доклад о ходе проверки и доводах, озвученных в телевизионной программе. На данном этапе информация о результатах проверки и принятых процессуальных решениях не приводится.