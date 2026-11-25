Жительница Калининграда обратилась в Московский районный суд с иском к муниципальному казенному предприятию «КалининградГорТранс». Женщина просит взыскать компенсацию морального вреда в свою пользу и в пользу несовершеннолетнего сына после пожара в троллейбусе, который произошел весной 2026 года. Предварительное судебное заседание назначено на 21 декабря в 10:30.



Как указано в исковом заявлении, 1 апреля 2026 года женщина вместе с семилетним ребенком ехала в троллейбусе № 7 по Московскому проспекту. Во время движения в салоне загорелась ионно-литиевая батарея, расположенная на крыше транспортного средства. Из-за возникшего пожара пассажиры, по утверждению истицы, оказались заблокированы внутри горящего троллейбуса.



Во время эвакуации ребенок получил травмы ног. У самой женщины обнаружили колотые раны ладонных поверхностей и отломы ногтевых пластин. В иске отмечается, что происшествие причинило обоим пассажирам физические повреждения и моральные страдания.



Пострадавшая считает, что последствия случившегося дают основания требовать от перевозчика денежную компенсацию. Она просит взыскать с МКП «КалининградГорТранс» по одному миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда для себя и сына. Кроме того, в заявлении содержится требование о взыскании неустойки в размере одного миллиона рублей.



На данный момент изложенные обстоятельства и требования являются позицией истицы, представленной в суде. Окончательное решение по спору предстоит принять суд у после рассмотрения материалов дела и доводов сторон.