

Уголовное дело расследует Черняховский межрайонный следственный отдел регионального управления Следственного комитета. Действия 14-летнего подростка квалифицированы по части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 131 УК РФ, а также по пункту «а» части 2 статьи 132 УК РФ. Речь идёт о покушении на изнасилование и насильственных действиях сексуального характера, совершённых группой лиц.



По данным следствия, второй участник нападения — 13-летний знакомый обвиняемого — не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Обстоятельства произошедшего, а также действия каждого из подростков устанавливаются в рамках расследования.



14-летнего фигуранта задержали, после чего допросили в качестве подозреваемого и предъявили ему обвинение. По ходатайству следствия суд избрал подростку меру пресечения в виде домашнего ареста.



В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств по делу. Отдельно изучаются социально-бытовые условия семей, в которых воспитываются оба подростка. Следствие проверяет все детали произошедшего на железнодорожном вокзале и продолжает расследование уголовного дела.