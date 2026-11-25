В октябре 2026 года банки выдали жителям Калининградской области 500 ипотечных кредитов на общую сумму 2,02 миллиарда рублей. По сравнению с сентябрем количество новых займов и объем жилищного кредитования сократились более чем в два раза. По общему объему выданной ипотеки регион занял 39-е место среди субъектов России, потеряв за месяц две позиции. Одной из причин резкого снижения стала просадка сегмента кредитов с государственной поддержкой.



По данным Объединенного кредитного бюро, средний размер ипотечного займа в Калининградской области в октябре составил 4,05 миллиона рублей. Это на 13% меньше, чем месяцем ранее. Изменился и средний срок кредитования: если в сентябре он достигал 286 месяцев, или примерно 23,8 года, то в октябре сократился до 230 месяцев — около 19,1 года.



Несмотря на снижение октябрьских показателей, за первые десять месяцев 2026 года жители региона оформили в общей сложности 6,64 тысячи ипотечных кредитов. Их совокупная сумма составила 27,69 миллиарда рублей. В среднем на тысячу жителей Калининградской области за этот период пришлось 6,4 новых ипотечных займа.



В ОКБ отмечают, что в октябре уменьшились сразу несколько ключевых показателей рынка: количество выданных кредитов, общий объем выдач, средняя сумма займа и продолжительность кредитования. Особенно заметно сократилось кредитование с господдержкой. Объем выдачи таких займов в регионе упал более чем в пять раз.



На этом фоне изменилась структура ипотечного рынка. Если раньше значительную роль играли льготные программы, то в октябре стали преобладать кредиты, предоставляемые на рыночных условиях. Банки выдали 500 таких займов против 108 ипотек с государственной поддержкой. Таким образом, разрыв между двумя категориями стал существенным.