По данным Объединенного кредитного бюро, средний размер ипотечного займа в Калининградской области в октябре составил 4,05 миллиона рублей. Это на 13% меньше, чем месяцем ранее. Изменился и средний срок кредитования: если в сентябре он достигал 286 месяцев, или примерно 23,8 года, то в октябре сократился до 230 месяцев — около 19,1 года.
Несмотря на снижение октябрьских показателей, за первые десять месяцев 2026 года жители региона оформили в общей сложности 6,64 тысячи ипотечных кредитов. Их совокупная сумма составила 27,69 миллиарда рублей. В среднем на тысячу жителей Калининградской области за этот период пришлось 6,4 новых ипотечных займа.
В ОКБ отмечают, что в октябре уменьшились сразу несколько ключевых показателей рынка: количество выданных кредитов, общий объем выдач, средняя сумма займа и продолжительность кредитования. Особенно заметно сократилось кредитование с господдержкой. Объем выдачи таких займов в регионе упал более чем в пять раз.
На этом фоне изменилась структура ипотечного рынка. Если раньше значительную роль играли льготные программы, то в октябре стали преобладать кредиты, предоставляемые на рыночных условиях. Банки выдали 500 таких займов против 108 ипотек с государственной поддержкой. Таким образом, разрыв между двумя категориями стал существенным.
В Объединенном кредитном бюро считают, что период, когда льготные программы определяли основные тенденции ипотечного рынка, завершился. По оценке аналитиков, дальнейшее развитие сегмента будет зависеть преимущественно от рыночных механизмов. При этом предпосылок для быстрого восстановления выдач в ближайшей перспективе специалисты не видят.
Сдерживающими факторами остаются высокий уровень процентных ставок и жесткая макропруденциальная политика регулятора. Эти условия ограничивают доступность жилищных кредитов и могут продолжить влиять на спрос. Октябрьская статистика показывает, что после сокращения объемов льготной ипотеки рынок региона все больше ориентируется на обычные банковские программы, условия которых зависят от текущей экономической ситуации.