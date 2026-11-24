Расходы на поддержку промышленности Калининградской области в 2027 году запланированы в размере 19 млрд рублей. При этом почти вся сумма — 18,9 млрд рублей — будет сформирована за счёт федеральных субсидий на поддержку рынка труда. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил во время представления проекта областного бюджета в Законодательном собрании.



Ещё 50 млн рублей предусмотрено на промышленность в виде займов регионального Фонда развития промышленности. Таким образом, федеральные субсидии составят основную часть запланированной помощи отрасли, а региональные средства будут направлены на предоставление предприятиям льготного финансирования.



Субсидии на поддержку рынка труда связаны с изменениями условий работы калининградской экономики после отмены таможенных льгот для импортёров. Регион получает такую поддержку с 2016 года. В 2025 году на эти цели направили 9,2 млрд рублей. Следовательно, объём федеральных средств, заложенный в проект бюджета на 2027 год, более чем вдвое превышает показатель двухлетней давности.



Общие расходы на поддержку экономического роста и инвестиций в регионе в 2027 году должны превысить 26 млрд рублей. Помимо промышленности, значительные средства предусмотрены для малого и среднего бизнеса. Из областного бюджета на это направление планируется выделить 550 млн рублей, из федерального — 25,6 млн рублей. Ещё 1,8 млрд рублей составят внебюджетные средства, в том числе в рамках программ «Инвест 80-85», «Робот Инвест» и «Парк Инвест».



Отдельные суммы предусмотрены для сельского хозяйства, рыбохозяйственного комплекса и туризма. На поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов планируется направить 3 млрд рублей. Финансирование туристической отрасли составит 3,5 млрд рублей, причём основную часть этой суммы обеспечат казначейские инфраструктурные кредиты.



Кроме того, в 2027 году в регионе намерены запустить программу льготных займов на пополнение оборотных средств для подрядчиков, работающих по государственным контрактам на строительство социальных объектов и благоустройство. На неё предусмотрено 200 млн рублей. Программа должна обеспечить финансирование текущей деятельности компаний, выполняющих такие заказы.