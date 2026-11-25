В Калининграде перед судом предстанет 39-летняя местная жительница, обвиняемая в мошенничестве в отношении своей знакомой. По версии следствия, в марте 2026 года женщина сообщила потерпевшей ложные сведения о тяжелом состоянии здоровья своего отца и попросила деньги якобы на его лечение и транспортировку. Знакомая передала ей 170 тысяч рублей, однако возвращать полученную сумму обвиняемая не собиралась и распорядилась деньгами по собственному усмотрению.



Как установило расследование, для получения средств женщина рассказала, что ее отец находится в командировке, где у него произошел инсульт. Она убедила знакомую, что родственнику срочно требуется медицинская помощь, а также деньги на организацию транспортировки. Названная сумма составила 170 тысяч рублей.



Следствие считает, что сведения о болезни и необходимости оплаты лечения использовались как предлог для завладения чужими денежными средствами. При этом обвиняемая изначально не намеревалась возвращать деньги, которые получила от знакомой. После передачи средств она распорядилась ими по своему усмотрению.



Действия женщины квалифицированы по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — мошенничество. Эта статья предусматривает ответственность за хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием при наличии квалифицирующих признаков, предусмотренных соответствующей частью закона.



После завершения расследования уголовное дело было направлено прокурором Московского района Калининграда в суд для рассмотрения по существу. Теперь суду предстоит изучить представленные материалы, проверить доказательства и дать правовую оценку обстоятельствам получения денежных средств.



На данном этапе речь идет об обвинении, а не об установленной судом виновности. Окончательное решение будет принято по итогам судебного разбирательства. В случае подтверждения изложенных следствием обстоятельств суд определит меру ответственности женщины в соответствии с законом.