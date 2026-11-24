Государственная дума приняла в третьем чтении пакет поправок в Налоговый кодекс, подготовленный в рамках федерального бюджета на 2027–2029 годы. Изменения затронут контроль за доходами граждан, налогообложение электронной торговли, ставки акцизов и налога на прибыль, а также порядок администрирования страховых взносов. Об этом сообщает «Интерфакс». Большинство новых положений должно вступить в силу с 1 января 2027 года, для отдельных норм предусмотрены другие сроки.



Одно из ключевых нововведений касается контроля за переводами между физическими лицами. Банк России будет передавать Федеральной налоговой службе сведения о гражданах, операции по счетам которых имеют признаки систематического получения доходов от других людей. Конкретные критерии, по которым будут выявлять такие операции, совместно определят Центробанк и ФНС. Таким образом, внимание налоговых органов будет сосредоточено не на отдельных переводах, а на операциях, которые могут свидетельствовать о регулярном получении дохода.



Изменения предусмотрены и для электронной торговли. С 2027 года на товары, приобретаемые физическими лицами на электронных торговых площадках из третьих стран, введут налог на добавленную стоимость по ставке 22%. Уплачивать его в качестве налоговых агентов будут сами электронные торговые площадки.



Также на 2027–2029 годы предусмотрена индексация ставок акцизов темпами выше прогнозируемой инфляции. Кроме того, в перечень подакцизных товаров включат безникотиновые жидкости для электронных систем доставки никотина.



Отдельные поправки касаются налогообложения прибыли. Ставку налога на прибыль по дивидендам, перечисляемым на счета типа «С» в пользу нерезидентов из недружественных стран, повысят до 35%. Для личных фондов, более 90% доходов которых составляют пассивные поступления, ставку увеличат с 15% до 22%. С 2027 года такие фонды также лишатся возможности применять упрощённую систему налогообложения.



Пакет изменений предусматривает и увеличение штрафов за нарушения налогового законодательства. В частности, минимальный штраф за несвоевременную подачу налоговой декларации вырастет с одной тысячи до 2,6 тысячи рублей.



Помимо этого, изменится система администрирования страховых взносов на случай несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Эти полномочия передадут от Социального фонда налоговым органам.