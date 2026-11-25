С начала ноября из Калининградской области в другие регионы страны отправили более 3,8 тысячи тонн готовой рыбной продукции. С 1 по 22 ноября 2026 года специалисты регионального управления Россельхознадзора проконтролировали 500 партий товара общим весом свыше 3,8 тысячи тонн. Поставки осуществлялись через пункт контроля ветеринарного пропуска «Чернышевское» и многосторонний пункт пропуска «Порт Калининград».



Отправителем выступило предприятие, которое производит рыбную продукцию непосредственно на территории Калининградской области. Всего товар направили в 22 региона России. Наиболее крупные объемы пришлись на Московскую область, куда отправили почти 1,7 тысячи тонн, а также Санкт-Петербург и Ленинградскую область — около 1,9 тысячи тонн.



Помимо основных направлений, калининградскую продукцию небольшими партиями поставляли в другие субъекты страны. В их числе Астраханская, Волгоградская, Новгородская, Ростовская и Саратовская области, Краснодарский край и ряд других регионов. Таким образом, поставки охватили значительную территорию России, а основная часть объема пришлась на два крупных направления — Московский регион и Санкт-Петербург с Ленинградской областью.



При отправке каждой партии специалисты Россельхознадзора проверяли, соответствует ли фактический груз сведениям, указанным в ветеринарных сопроводительных документах. Также инспекторы обращали внимание на дату выработки продукции, ветеринарно-санитарное состояние товара и транспортного средства, в котором его перевозили.



Отдельно контролировалась прослеживаемость продукции. Для этого сведения о каждой партии проверяли в компоненте «Меркурий» федеральной государственной информационной системы «ВетИС». Такая проверка позволяет сопоставить данные о грузе с ветеринарными документами и проследить движение подконтрольной продукции.