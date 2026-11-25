В Славске торжественно открыли новый мурал, посвященный природе, традициям и повседневной жизни Славского муниципального округа. Масштабная композиция состоит из четырех изображений, каждое из которых отражает один из сезонов и характерные для территории занятия жителей. Работа создана в рамках проекта «ДНК-места: мурал-маршрут к 80-летию Калининградской области», который реализуется по инициативе губернатора Алексея Беспрозванных при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



В основу художественной композиции легли четыре сезонные сцены. Зимняя часть посвящена плаванию в открытом минеральном бассейне. Именно здесь в 2026 году прошел официальный чемпионат России по зимнему плаванию. Весенний сюжет рассказывает о выпуске реабилитированных хищных птиц. Летняя картина изображает доярку с теленком и напоминает о значении животноводства для хозяйственной истории округа.



Осенний фрагмент мурала связан с рыболовным промыслом на Куршском заливе. На нем представлены рыбаки, выходящие на промысел на традиционном судне. Особое место в истории этой отрасли занимает рыболовецкий колхоз «Рыбак Балтики». На протяжении десятилетий он обеспечивал промысел, давал работу местным жителям и поддерживал функционирование связанной с рыболовством инфраструктуры.



На церемонии открытия присутствовали глава Славского муниципального округа Сергей Яцков, депутаты Законодательного собрания Калининградской области Евгений Абарюс и Михаил Верхоланцев, а также председатель Совета ветеранов Славского района Владимир Проскурин. Михаил Верхоланцев — участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества и выпускник региональной программы «Герои-39».



Сергей Яцков отметил, что авторы постарались показать на мурале не только прошлое территории, но и то новое, что появилось в округе за последующие годы. По его словам, важно сохранять местные традиции и помнить труд первых переселенцев, которые приехали сюда после войны и поднимали Славский район.



Владимир Проскурин во время мероприятия напомнил о Зинаиде Парамоновой Беляковой — Герое Социалистического Труда и одной из наиболее известных представительниц трудовой истории округа и всей Калининградской области. Она 17 лет работала дояркой, добивалась высоких производственных показателей, а возглавляемая ею бригада стала передовым коллективом. В ее работе отрабатывались новые формы организации животноводства.



Евгений Абарюс пожелал, чтобы мурал стал не только напоминанием о заслугах предыдущих поколений и людях, восстанавливавших Калининградскую область, но и местом, где жители и гости смогут отдыхать и любоваться Славским округом. Новая композиция объединила исторические сюжеты, особенности местной экономики и современные достижения территории, превратив стену в своеобразную иллюстрированную летопись муниципалитета.