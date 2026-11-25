С октября по 23 ноября 2026 года Управление Россельхознадзора по Калининградской области провело два обязательных профилактических визита на предприятиях, занимающихся производством и хранением зерна. Проверки прошли с использованием мобильного приложения «Инспектор» в отношении организаций, отнесенных к средней категории риска. Специалисты осмотрели территории хозяйств, разъяснили представителям компаний требования законодательства и отобрали шесть образцов зерновых и масличных культур для лабораторных исследований. Нарушений по итогам мероприятий не выявили.



Профилактические визиты состоялись в АО «Залесское молоко» и АО «Правдинское Свино Производство». Оба предприятия работают в сфере производства и хранения зерна на территории Калининградской области. Мероприятия проводились в рамках контроля за соблюдением требований к качеству и безопасности сельскохозяйственной продукции.



Во время посещения объектов инспекторы осмотрели производственные территории. Результаты обследований фиксировали непосредственно в мобильном приложении «Инспектор», используя фото- и видеосъемку. Такой формат позволяет документировать ход профилактического мероприятия и сохранять материалы осмотра в электронном виде.



Отдельное внимание специалисты уделили разъяснительной работе. Представителям предприятий рассказали об обязательных требованиях, которые необходимо соблюдать на всех этапах обращения зерна: при производстве, хранении, перевозке, реализации и утилизации. Также сотрудники ведомства разъяснили положения федерального закона «О зерне» и технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».



Помимо осмотра территорий, инспекторы отобрали шесть проб пшеницы, кукурузы, ячменя и сои. Образцы направили на исследования в Калининградское территориальное отделение Северо-Западного филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторная проверка должна была установить, соответствует ли зерно требованиям технического регламента, регулирующего его безопасность.



По итогам профилактических визитов и проведенных лабораторных исследований нарушений не обнаружили. Таким образом, проверенные предприятия выполнили требования, соблюдение которых оценивалось в рамках проведенных мероприятий. Россельхознадзор продолжает использовать профилактический формат работы для информирования хозяйствующих субъектов и предупреждения возможных нарушений в сфере обращения зерна.