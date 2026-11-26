Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей произошло вечером 25 ноября 2026 года на улице Киевской в Калининграде. По предварительной информации, около 18:30 столкнулись Toyota, Mercedes, «Нива» и Hyundai. В результате аварии телесные повреждения получила пассажирка Mercedes 1996 года рождения.



Обстоятельства происшествия сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. На месте и в рамках последующих проверочных мероприятий проводятся необходимые процессуальные действия. Специалистам предстоит выяснить, как развивалась ситуация на дороге непосредственно перед столкновением, какие действия предпринимали водители и что именно привело к аварии.



Пока сведения о ДТП носят предварительный характер. Информация о пострадавшей также приводится по данным, имеющимся на начальном этапе проверки. Другие подробности произошедшего, в том числе о состоянии женщины и возможных последствиях столкновения для остальных участников, не сообщаются.



В Госавтоинспекции отдельно подчеркнули, что распространенные сведения не определяют степень виновности кого-либо из водителей. Сам факт участия автомобиля в аварии не означает, что его водитель нарушил правила дорожного движения или стал виновником столкновения.



Окончательные выводы будут сделаны после изучения всех обстоятельств и материалов проверки. По ее результатам компетентные органы дадут произошедшему правовую оценку. До завершения необходимых мероприятий говорить о виновнике ДТП преждевременно.