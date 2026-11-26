В Калининградской области награды получили 60 человек, чей труд и профессиональные достижения отмечены на региональном и федеральном уровнях. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале. Среди награжденных — работники судостроительного завода «Янтарь», предприятия «БАЛТКРАН» и «Автотор», докеры, педагоги, ученые, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.



Как рассказал глава региона, в числе врученных наград были медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетные грамоты и благодарности Президента России, а также ордена и медали «За заслуги перед Калининградской областью». Губернатор подчеркнул, что в регионе много талантливых людей, которые своим ежедневным трудом способствуют его развитию. По его словам, их работу ценят не только на областном, но и на федеральном уровне.



Беспрозванных также отметил, что во время встреч ветераны нередко говорят о переменах в регионе и просят передать слова благодарности тем, кто продолжает работать на его благо сегодня. Губернатор адресовал эти слова жителям, которые участвуют в развитии промышленности, социальной сферы, науки, образования и других направлений жизни области.



Отдельная часть церемонии была посвящена многодетным матерям. Накануне Дня матери медалью «Материнская слава» наградили пять женщин, воспитывающих нескольких детей. Среди них — Елена Александровна Бойкова из Светлогорска, в семье которой растут одиннадцать детей. Кроме того, губернатор вручил медаль ордена «Родительская слава».



Глава региона поблагодарил награжденных за их труд, вклад в развитие области и воспитание детей. В своем сообщении он подчеркнул, что за достижениями региона стоят конкретные люди — специалисты разных профессий, представители трудовых коллективов, военнослужащие, педагоги, ученые и родители больших семей.



Таким образом, церемония объединила представителей самых разных сфер — от промышленности и портовой деятельности до образования, науки и семейного воспитания. Врученные награды стали признанием профессиональных заслуг и общественно значимого вклада жителей Калининградской области.