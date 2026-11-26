

Изменения предусмотрены постановлением № 803. Ранее в рамках соответствующего механизма жители могли отдельно подавать заявки только на обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Теперь перечень работ расширен: в него включили строительство и капитальный ремонт детских и спортивных площадок.



В зависимости от проекта работы могут предусматривать устройство покрытия, установку игрового или спортивного оборудования, скамеек и освещения, а также озеленение территории. Таким образом, собственникам больше не обязательно инициировать комплексное благоустройство всего двора, если основная потребность связана с одним конкретным объектом.



В новых правилах также определены приоритеты при отборе заявок. Преимущество планируется отдавать открытым дворам, не огороженным заборами, а также совместным обращениям от нескольких многоквартирных домов. Еще один критерий — платежная дисциплина собственников по взносам на капитальный ремонт.



Чтобы подготовиться к участию в программе, жителям необходимо провести общее собрание собственников помещений. Для принятия решения требуется набрать не менее двух третей голосов «за». На собрании владельцам квартир предстоит обсудить необходимость работ и согласовать участие в проекте.



Прием заявок планируется начать в декабре 2026 года. Точные даты подачи документов городские власти обещают опубликовать в начале декабря. До этого времени собственники могут провести собрания и определить, какой именно объект во дворе нуждается в обновлении.