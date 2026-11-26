В Нестеровский районный суд поступил иск о взыскании 150 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу 13-летней девочки, пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии. Авария произошла 23 апреля 2026 года в поселке Пушкино. По материалам заявления, водитель автомобиля Audi A6 во время обгона совершила наезд на несовершеннолетнюю, которая находилась на тротуаре. Девочка получила тяжелые травмы головы, тела и конечностей и проходила лечение почти месяц.



Ответчиком по делу выступает жительница района В., управлявшая автомобилем. Как указано в исковом заявлении, 23 апреля она выполняла маневр обгона и допустила наезд на пешехода 2013 года рождения. При этом девочка находилась не на проезжей части, а на тротуаре. После столкновения пострадавшую доставили в детскую областную больницу.



Полученные травмы потребовали продолжительного лечения. С 23 апреля по 22 мая 2026 года девочка проходила стационарный и амбулаторный этапы медицинской помощи. Из-за состояния здоровья ей пришлось изменить привычный распорядок жизни. В частности, подросток не могла посещать школу, заниматься физической культурой и общаться со сверстниками в обычном режиме.



В иске подчеркивается, что последствия аварии затронули не только физическое состояние ребенка, но и его повседневную жизнь. Длительное лечение, ограничения активности и невозможность вести привычный образ жизни стали основанием для требования о компенсации морального вреда.



Иск подан в интересах несовершеннолетней к жительнице района В. Заявитель просит взыскать в пользу девочки 150 тысяч рублей. Суду предстоит рассмотреть обстоятельства ДТП, доводы сторон и представленные доказательства, а также определить обоснованность заявленной суммы компенсации.



Предварительное судебное заседание назначено на 15 декабря 2026 года. На этом этапе суд приступит к подготовке дела к рассмотрению и уточнению позиций участников процесса. Сам факт подачи иска не означает, что все изложенные в нем обстоятельства уже получили окончательную судебную оценку. Решение о наличии оснований для взыскания компенсации будет принято по итогам разбирательства.