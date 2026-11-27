На территории нового кампуса Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде участники форума-фестиваля «Студтуризм» заложили Аллею дружбы. В акции приняли участие более 250 человек — представители программы, гости, партнеры и почетные участники мероприятия. Новая зеленая зона протяженностью 40 метров посвящена Году единства народов России и 80-летию Калининградской области.



Участники акции стали одними из первых гостей кампуса «Кантиана», который открыл свои пространства для молодежи из разных регионов России и стран — партнеров программы «Студтуризм». Вместе с представителями организаций и вузов они высадили деревья, дав начало новой аллее на территории университетского комплекса.



Как отметил начальник отдела международного молодежного сотрудничества и туризма Минобрнауки России Константин Малышев, подобные инициативы позволяют объединять людей из разных регионов и воплощать общие идеи в конкретные дела. По его словам, важно, чтобы в молодежном сообществе появлялись места, связанные с совместными проектами и личными воспоминаниями. Он выразил уверенность, что спустя годы аллея будет напоминать о людях, которые заложили ее в год единства народов России, и о начале истории нового кампуса.



В мероприятии также участвовали представители программы «Студтуризм», более 250 участников форума, почетные гости и партнеры. Среди них — заместитель генерального директора проекта «Больше, чем путешествие» Светлана Журкина и директор Международного молодежного центра Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Николай Ларин.



Высадка деревьев стала одной из центральных точек программы форума-фестиваля. Организаторы рассматривают Аллею дружбы не только как элемент благоустройства территории, но и как символ сотрудничества молодых людей из разных уголков страны и государств — партнеров программы.



Новая аллея будет расти вместе с кампусом и со временем станет частью его истории. Для участников «Студтуризма» она сохранит память о встрече в Калининграде, совместной работе и связях, которые складываются между представителями разн ых регионов и стран.