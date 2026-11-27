Переехать в Калининград ради трудоустройства готовы 15,2 тысячи соискателей из других регионов России. Еще 2,4 тысячи человек указали в резюме готовность перебраться в Калининградскую область, не уточняя конкретный город. Такие данные приводят hh.ru и «Ренессанс Страхование». Всего с начала 2026 года более 5,3 миллиона россиян отметили в резюме возможность сменить место жительства ради работы.



По числу желающих переехать в Калининград лидируют жители двух столиц. Из Москвы готовы отправиться в самый западный регион страны 16% соискателей, рассматривающих такой вариант, из Санкт-Петербурга — еще 9%. Таким образом, именно на столичных кандидатов приходится основная часть потенциального притока трудовых ресурсов.



Следом в списке регионов, откуда готовы переезжать в Калининградскую область, идут Новосибирская и Свердловская области. На каждую из них приходится по 2% заинтересованных соискателей. Доля кандидатов из Красноярского края составляет 1,7%, из Краснодарского края — 1,4%. Еще по 1,3% приходится на жителей Омской и Томской областей.



При этом Калининград остается не единственным направлением, которое привлекает россиян, готовых сменить регион ради работы. Наибольшее число таких резюме приходится на Москву — 661 тысяча, на втором месте Санкт-Петербург с 243 тысячами. В совокупности на две столицы приходится 49% всех резюме с указанием готовности к релокации.



Есть и обратный поток: более 3,6 тысячи жителей Калининградской области рассматривают возможность переезда в Москву ради трудоустройства. Это составляет 0,5% от общего числа соискателей, готовых перебраться в столицу.



Показатели отражают именно заявленную готовность кандидатов к переезду, а не количество состоявшихся переездов или трудоустройств. Тем не менее данные показывают, что Калининградская область остается одним из направлений, которые рассматривают соискатели из разных частей страны при поиске работы.