Переехать в Калининград ради трудоустройства готовы 15,2 тысячи соискателей из других регионов России. Еще 2,4 тысячи человек указали в резюме готовность перебраться в Калининградскую область, не уточняя конкретный город. Такие данные приводят hh.ru и «Ренессанс Страхование». Всего с начала 2026 года более 5,3 миллиона россиян отметили в резюме возможность сменить место жительства ради работы.
По числу желающих переехать в Калининград лидируют жители двух столиц. Из Москвы готовы отправиться в самый западный регион страны 16% соискателей, рассматривающих такой вариант, из Санкт-Петербурга — еще 9%. Таким образом, именно на столичных кандидатов приходится основная часть потенциального притока трудовых ресурсов.
Следом в списке регионов, откуда готовы переезжать в Калининградскую область, идут Новосибирская и Свердловская области. На каждую из них приходится по 2% заинтересованных соискателей. Доля кандидатов из Красноярского края составляет 1,7%, из Краснодарского края — 1,4%. Еще по 1,3% приходится на жителей Омской и Томской областей.
При этом Калининград остается не единственным направлением, которое привлекает россиян, готовых сменить регион ради работы. Наибольшее число таких резюме приходится на Москву — 661 тысяча, на втором месте Санкт-Петербург с 243 тысячами. В совокупности на две столицы приходится 49% всех резюме с указанием готовности к релокации.
Есть и обратный поток: более 3,6 тысячи жителей Калининградской области рассматривают возможность переезда в Москву ради трудоустройства. Это составляет 0,5% от общего числа соискателей, готовых перебраться в столицу.
Показатели отражают именно заявленную готовность кандидатов к переезду, а не количество состоявшихся переездов или трудоустройств. Тем не менее данные показывают, что Калининградская область остается одним из направлений, которые рассматривают соискатели из разных частей страны при поиске работы.
Более 15 тысяч россиян рассматривают переезд в Калининград ради работы
Переехать в Калининград ради трудоустройства готовы 15,2 тысячи соискателей из других регионов России. Еще 2,4 тысячи человек указали в резюме готовность перебраться в Калининградскую область, не уточняя конкретный город. Такие данные приводят hh.ru и «Ренессанс Страхование». Всего с начала 2026 года более 5,3 миллиона россиян отметили в резюме возможность сменить место жительства ради работы.