В Калининграде полицейские задержали 25-летнего жителя Гурьевского района, подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем Volkswagen. Машина принадлежит 20-летней местной жительнице и была припаркована возле дома на площади Октябрьской. По версии полиции, мужчина забрал ключи от автомобиля во время визита к знакомой, а затем решил прокатиться. Поездка закончилась съездом в кювет и материальным ущербом на 200 тысяч рублей.



О пропаже автомобиля девушка сообщила в отдел МВД России по Московскому району Калининграда. После обращения сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили предполагаемого участника происшествия. Им оказался 25-летний житель Гурьевского района.



По предварительным данным, накануне мужчина находился в гостях у знакомой. Когда он собирался уходить, то незаметно взял ключи от ее Volkswagen. После этого подозреваемый сел за руль и отправился кататься на чужой машине, не получив разрешения владелицы.



Однако поездка завершилась аварией: водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет. Владелице был причинен материальный ущерб, который предварительно оценили в 200 тысяч рублей.



Полицейские задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Эта статья предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.



Теперь правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям задержанного. Окончательное решение по делу будет принято по результатам расследования.