\С начала 2026 года по состоянию на 20 ноября Россельхознадзор оформил в Калининградской области 119 карантинных сертификатов на перемещение растительной продукции внутри региона. Документы выдали на 743 тонны плодоовощной продукции, 20 тысяч срезанных цветов, 21 тысячу саженцев плодово-ягодных культур, а также более 11 тысяч единиц цветочной рассады и растений для выращивания в защищенном грунте.



Оформление сертификатов проводилось через федеральную государственную информационную систему «Аргус-Фито». Она используется для учета подкарантинной продукции и контроля ее перемещения. Все партии, на которые оформляются документы, проходят обязательный досмотр. Специалисты проверяют состояние продукции, а отобранные образцы направляют на лабораторные исследования.



Исследования проводит Калининградское территориальное отделение Северо-Западного филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», подведомственного Россельхознадзору. Лабораторный контроль необходим для выявления карантинных вредителей и возбудителей болезней растений, которые могут распространяться вместе с плодами, цветами и посадочным материалом.



Карантинный сертификат подтверждает, что конкретная партия продукции соответствует установленным фитосанитарным требованиям. Документ оформляется в электронной системе в автоматическом режиме в течение одного рабочего дня после подачи заявления.



Перечень продукции, для перемещения которой требуется такой сертификат, утвержден приказом Минсельхоза России от 30 июля 2020 года № 432. Выдача документов позволяет контролировать перемещение подкарантинных товаров и снижать риск распространения опасных для растений организмов. В региональном управлении Россельхознадзора отмечают, что проверке подвергается каждая партия продукции, на которую оформляется сертификат.