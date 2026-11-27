Полесский районный суд обязал ГБУ КО ПОО «Колледж строительства и профессиональных технологий» выплатить 37 779 рублей бывшему студенту, относящемуся к категории детей-сирот. Мужчина в настоящее время участвует в специальной военной операции и имеет статус ветерана боевых действий. Суд установил, что во время обучения ему назначили пособия и компенсации, однако часть положенных средств так и не была выплачена.



Молодой человек учился в колледже с 1 сентября 2014 года по 22 июня 2017 года. В этот период он относился к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ему назначили академическую и социальную стипендии, а также выделили денежные средства на приобретение одежды, обуви, питания, учебных принадлежностей и других необходимых предметов.



Однако выплаты были произведены не в полном объеме. После отчисления студента из-за неуспеваемости на балансе образовательного учреждения остались числиться 37 779 рублей, которые предназначались ему в качестве пособий и компенсаций. Впоследствии эти деньги были списаны со счета учреждения.



При рассмотрении дела суд обратил внимание на то, что ответчик не представил доказательств, подтверждающих информирование бывшего студента о наличии невыплаченного остатка средств. Таким образом, колледж не смог подтвердить, что молодой человек был уведомлен о причитающихся ему деньгах и имел возможность их получить.



Суд пришел к выводу о необходимости взыскать невыплаченные пособия и компенсации в пользу К. В результате с ГБУ КО ПОО «Колледж строительства и профессиональных технологий» постановлено взыскать 37 779 рублей.



Решение суда пока не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано в предусмотренном законом порядке.