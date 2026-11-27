В Калининградской области начата процедура изъятия у собственника сельскохозяйственного участка площадью 25,6 гектара в Гурьевском районе. Причиной стало неиспользование земли по назначению и невыполнение требований надзорного ведомства по устранению выявленных нарушений. Об этом 27 ноября сообщило региональное управление Россельхознадзора.



Проблемы с состоянием участка инспектор ведомства обнаружил в марте 2026 года во время проверки соблюдения земельного законодательства. По данным надзорного органа, земля не использовалась для сельскохозяйственного производства и постепенно зарастала сорной растительностью, кустарниками и деревьями. Среди выявленных растений был и борщевик Сосновского, распространение которого представляет отдельную проблему для содержания сельхозугодий.



По итогам проверки собственнику выдали предписание устранить нарушения. На выполнение требований отвели срок до 3 августа 2026 года. Однако владелец участка не принял необходимых мер, и предписание осталось неисполненным.



За нарушение требований земельного законодательства собственника привлекли к административной ответственности. Мировой суд вынес постановление о наложении штрафа. При этом административное наказание не привело к устранению нарушений, поэтому ведомство инициировало дальнейшие меры в отношении участка.



Теперь вопрос об изъятии земли будет решаться в судебном порядке. Процедура касается участка площадью 25,6 гектара, который, по сведениям Россельхознадзора, не использовался для сельскохозяйственных целей и продолжал зарастать.



В региональном управлении также сообщили, что это не единственный подобный случай в текущем году. С начала 2026 года ведомство направило в областное Агентство по имуществу четыре материала для инициирования процедуры изъятия сельскохозяйственных земель у собственников. Общая площадь этих участков составляет 34 гектара. Таким образом, надзорные органы продолжают добиваться возвращения неиспользуемых сельхозугодий в хозяйственный оборот.