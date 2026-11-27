В Калининградской области организации и индивидуальные предприниматели смогут получить субсидии в размере до одного миллиона рублей на реализацию социально значимых инициатив. Об этом 26 ноября сообщили в региональном министерстве социальной политики. Средства предназначены для поддержки проектов, ориентированных на старшее поколение, и распределяться они будут с учетом численности пожилых людей, проживающих в конкретном муниципалитете. Принять участие в конкурсе могут государственные, муниципальные, коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели. Подача документов доступна на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Как отметила заместитель председателя правительства – министр социальной политики Анжелика Майстер, интерес к мероприятиям проекта «Балтийское долголетие» устойчиво растет. «В 2026 году грантовую поддержку получили 178 проектов – на 38 больше, чем в 2025 году. Растет интерес к мероприятиям «Балтийского долголетия» и со стороны старшего поколения. Жители региона посещают творческие мастер-классы, поют в хоре, занимаются йогой и танцами, знакомятся с достопримечательностями Калининградской области. Карту участника проекта оформили уже более 37 тысяч человек», – подчеркнула она. Таким образом, расширение грантовой поддержки идет параллельно с ростом вовлеченности самих жителей: все больше людей старшего возраста находят для себя занятия по интересам, будь то творчество, физическая активность или экскурсии по региону.

Мероприятия «Балтийского долголетия» реализуются в рамках национального проекта «Семья». Карта участника проекта выдается жителям Калининградской области – женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет. Оформить ее можно на портале «Госуслуги». Документ дает право посещать конкретные мероприятия во всех муниципальных образованиях региона, а с расписанием активностей можно ознакомиться на портале «Балтийское долголетие». Такой формат удобен тем, что пожилые люди могут самостоятельно планировать свой досуг и выбирать направления по душе, не привязываясь к месту жительства.

Увеличение числа поддержанных проектов и рост числа владельцев карт свидетельствуют о том, что программа востребована и работает не только как набор разовых мероприятий, но и как долгосрочная система поддержки активного долголетия. Гранты позволяют организациям и предпринимателям запускать новые форматы занятий, привлекать специалистов и расширять географию активностей, в том числе в отдаленных муниципалитетах. В министерстве напомнили, что распределение средств будет учитываться исходя из численности пожилых людей в каждом муниципалитете, что делает поддержку более адресной и справедливой. В перспективе такая модель способствует тому, чтобы жители старшего возраста в любом уголке области имели равный доступ к интересному и полезному досугу, а социально ориентированный бизнес и НКО получали стимул для развития своих инициатив.