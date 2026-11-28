За январь — сентябрь 2026 года автомобильный общественный транспорт Калининградской области перевез 58,1 миллиона пассажиров. Это на 8,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Одновременно сократился и пассажирооборот — на 10,3%, до 703,2 миллиона пассажиро-километров. Такие данные приводит Калининградстат в докладе о социально-экономическом положении региона за девять месяцев.



Снижение перевозок наблюдалось и в сентябре. За месяц автобусами и другим автомобильным транспортом общего пользования воспользовались 6 миллионов 721 тысяча человек. По сравнению с сентябрем 2025 года показатель уменьшился на 9,4%.



При этом относительно августа текущего года число пассажиров, напротив, немного увеличилось — на 2,3%. Таким образом, месячная динамика оказалась положительной, однако в сравнении с прошлым годом объем перевозок остается ниже.



Пассажирооборот автомобильного общественного транспорта в сентябре составил 75 миллионов пассажиро-километров. Этот показатель отражает не только количество поездок, но и расстояние, которое пассажиры преодолели в совокупности. В годовом выражении он сократился на 17,8%.



По сравнению с августом пассажирооборот в сентябре вырос на 0,9%. При этом темпы его снижения относительно прошлого года оказались заметно выше, чем у общего числа перевезенных пассажиров. Это означает, что совокупная протяженность поездок также уменьшилась.



Статистика Калининградстата охватывает перевозки автомобильным транспортом общего пользования в регионе. Данные за девять месяцев показывают, что пассажиропоток и пассажирооборот пока не вернулись к уровню аналогичного периода 2025 года, несмотря на небольшой рост показателей в сентябре относительно августа.