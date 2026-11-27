Власти Калининграда намерены изменить порядок предоставления права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на муниципальных объектах. Городской Совет депутатов предлагает проводить соответствующие торги исключительно в форме конкурса, а не выбирать между аукционом и конкурсной процедурой. Публичное обсуждение проекта изменений завершилось 26 ноября.



Поправки касаются рекламных конструкций, которые размещаются на муниципальных земельных участках, зданиях и других объектах, а также на территориях, государственная собственность на которые не разграничена. Необходимость корректировки городских правил связана с принятием постановления правительства России, утвердившего порядок проведения торгов на право заключения таких договоров. Действующие правила Калининграда были утверждены решением горсовета от 22 октября 2014 года.



Согласно проекту, договор по итогам конкурса будет заключаться с победителем на возмездной основе. При определении лучших условий исполнения договора планируется учитывать три критерия. Первый — цена, то есть размер платы за весь период размещения рекламной конструкции. Второй — квалификация участника. Здесь будут оценивать подтвержденный опыт исполнения аналогичных договоров с уполномоченным подразделением администрации Калининграда, а также деловую репутацию. В частности, значение будут иметь отсутствие неисполненных предписаний о демонтаже конструкций и задолженности по договорам.



Третьим критерием станет предложение участника по безвозмездному размещению социальной рекламы и рекламы, представляющей особую общественную значимость. Оценивать будут объем таких материалов, который претендент готов предоставить в течение всего срока действия договора.



Организаторами торгов станут структурные подразделения, уполномоченные распоряжением городской администрации. Размер платы за размещение рекламы будет зависеть от местоположения объекта. Для этого территорию Калининграда разделят на четыре тарифные зоны.



В первую зону включили центральные площади Победы, Центральную, Маршала Василевского и привокзальную площадь Калинина, а также основные городские проспекты: Ленинский, Гвардейский, Мира, Советский, Московский, Калинина и Победы. В перечень также вошли улицы Черняховского, Театральная, Шевченко, Горького, Багратиона, Карла Маркса, Александра Суворова, Александра Невского и Кирова.



Во вторую зону включили 19 улиц, среди которых Фрунзе, Дзержинского, Комсомольская, Юрия Гагарина, Согласия, Островского и участок Литовского Вала до Московского проспекта. Третья зона охватывает 14 улиц, в том числе Житомирскую, Куйбышева, Октябрьскую, Некрасова, Зеленую и Нарвскую. К четвертой отнесут все остальные площади, проспекты, бульвары, набережные, улицы, переулки, проезды и тупики города.