Калининградский спортсмен Георгий Морозов стал бронзовым призером первенства мира по прыжкам на батуте, которое прошло в китайском Нанкине. Он выступал среди юношей 13–14 лет в дисциплине «акробатическая дорожка» и завоевал первую в истории региона медаль такого уровня в этом виде спорта. В составе российской команды Морозов стал единственным представителем Калининградской области на турнире.
Первенство и чемпионат мира завершились успешным выступлением сборной России. Взрослые спортсмены завоевали 12 наград, юниоры добавили в общую копилку еще 25 медалей. Бронзовый результат Георгия Морозова стал одним из достижений российской молодежной команды.
На пути к финалу калининградец уверенно прошел квалификацию в своей группе, значительно опередив соперников. В полуфинале он показал третий результат, обеспечив себе место среди претендентов на награды.
В решающем раунде Морозов представил один из наиболее сложных комплексов упражнений и получил 23,60 балла. Этот результат позволил ему опередить американского спортсмена Лэндона Ариоса на 1,20 балла. Британец Коннор Макгимпси оказался выше калининградца всего на 0,2 балла и занял второе место. Победителем соревнований с заметным преимуществом стал Тимофей Качан, представлявший команду Австралии.
Как сообщили 17 ноября в министерстве спорта Калининградской области, Георгий Морозов занимается прыжками на батуте с 2023 года. Его тренером является Артур Авакян. Уже через два года после начала занятий спортсмен неоднократно побеждал на всероссийских турнирах и выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
В 2025 году тренеры национальной сборной начали привлекать Морозова к выступлениям в составе юношеской команды. В прошлом году он выиграл первенство России, а в октябре в Сириусе победил соперников в отборе и получил право представлять страну на мировом первенстве.
Российские юниоры в Нанкине завоевали 14 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых медалей. По общему количеству наград они опередили ближайших преследователей — китайскую команду, у которой оказалось на девять медалей меньше. Третье место в командном зачете заняли спортсмены из Беларуси.
Для Калининградской области выступление Морозова стало историческим результатом. За несколько лет спортсмен прошел путь от начала занятий до победы на национальном первенстве и призового места на мировом уровне, подтвердив успешность своей подготовки на международной арене.
Калининградский гимнаст завоевал бронзу по прыжкам на батуте
Калининградский спортсмен Георгий Морозов стал бронзовым призером первенства мира по прыжкам на батуте, которое прошло в китайском Нанкине. Он выступал среди юношей 13–14 лет в дисциплине «акробатическая дорожка» и завоевал первую в истории региона медаль такого уровня в этом виде спорта. В составе российской команды Морозов стал единственным представителем Калининградской области на турнире.