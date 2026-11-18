Калининградский спортсмен Георгий Морозов стал бронзовым призером первенства мира по прыжкам на батуте, которое прошло в китайском Нанкине. Он выступал среди юношей 13–14 лет в дисциплине «акробатическая дорожка» и завоевал первую в истории региона медаль такого уровня в этом виде спорта. В составе российской команды Морозов стал единственным представителем Калининградской области на турнире.



Первенство и чемпионат мира завершились успешным выступлением сборной России. Взрослые спортсмены завоевали 12 наград, юниоры добавили в общую копилку еще 25 медалей. Бронзовый результат Георгия Морозова стал одним из достижений российской молодежной команды.



На пути к финалу калининградец уверенно прошел квалификацию в своей группе, значительно опередив соперников. В полуфинале он показал третий результат, обеспечив себе место среди претендентов на награды.



В решающем раунде Морозов представил один из наиболее сложных комплексов упражнений и получил 23,60 балла. Этот результат позволил ему опередить американского спортсмена Лэндона Ариоса на 1,20 балла. Британец Коннор Макгимпси оказался выше калининградца всего на 0,2 балла и занял второе место. Победителем соревнований с заметным преимуществом стал Тимофей Качан, представлявший команду Австралии.



Как сообщили 17 ноября в министерстве спорта Калининградской области, Георгий Морозов занимается прыжками на батуте с 2023 года. Его тренером является Артур Авакян. Уже через два года после начала занятий спортсмен неоднократно побеждал на всероссийских турнирах и выполнил норматив кандидата в мастера спорта.



В 2025 году тренеры национальной сборной начали привлекать Морозова к выступлениям в составе юношеской команды. В прошлом году он выиграл первенство России, а в октябре в Сириусе победил соперников в отборе и получил право представлять страну на мировом первенстве.



Российские юниоры в Нанкине завоевали 14 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых медалей. По общему количеству наград они опередили ближайших преследователей — китайскую команду, у которой оказалось на девять медалей меньше. Третье место в командном зачете заняли спортсмены из Беларуси.



Для Калининградской области выступление Морозова стало историческим результатом. За несколько лет спортсмен прошел путь от начала занятий до победы на национальном первенстве и призового места на мировом уровне, подтвердив успешность своей подготовки на международной арене.