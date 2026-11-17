В Зеленоградском районе Калининградской области муниципального служащего уволили в связи с утратой доверия после прокурорской проверки. Надзорное ведомство установило, что заместитель начальника отдела по оперативному обеспечению администрации участвовал в коммерческой деятельности организации, учредителем которой была его супруга, а также действовал в интересах застройщика.



По данным прокуратуры Зеленоградского района, чиновник был связан с деятельностью коммерческой организации, принадлежащей его жене. Кроме того, в ходе проверки выявили эпизод, связанный с конфликтом между предпринимателем и застройщиком.



В частности, муниципальный служащий перегородил автомобилем въезд на автомойку предпринимателя. До этого владелец автомойки отказал застройщику в проезде строительной техники. В результате действий чиновника предпринимателю были причинены убытки.



По итогам проверки прокуратура внесла представление, после рассмотрения которого сотрудника администрации уволили по основанию утраты доверия. Такая формулировка применяется к муниципальным служащим при установлении предусмотренных законом нарушений антикоррупционных требований.



Не согласившись с основанием увольнения, бывший чиновник обратился в суд. Он пытался оспорить принятое в отношении него решение, однако суд отказал в удовлетворении исковых требований.