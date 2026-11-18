Калининградские спортсмены успешно выступили на всероссийском турнире по савату «Серебряная перчатка», который прошел в Санкт-Петербурге. За награды соревнований боролись более 200 участников из 25 регионов России. Представители Янтарного края завоевали пять медалей в двух дисциплинах французского бокса — ассо и комба.



Турнир состоялся на площадке Спортивного центра Межвузовского студенческого городка. Соревнования посвятили памяти Анатолия Мостова — судьи международной категории и известного спортивного журналиста, который внес значительный вклад в популяризацию савата в Санкт-Петербурге и других регионах страны.



Калининградцы выступали в двух разделах. Дисциплина ассо предполагает легкий контакт между соперниками, а комба проводится в формате полного контакта. По итогам поединков представители региона поднялись на пьедестал в каждой из них.



Золотую медаль в комба в весовой категории до 65 килограммов завоевал Прохор Дорожкин. Бронзовым призером этого раздела стал Алексей Калуп, выступавший в весе до 70 килограммов. Кроме того, он занял второе место в дисциплине ассо, где поединки проходят в более легком контактном формате.



Еще три бронзовые награды калининградская команда получила в ассо. В весовой категории до 52 килограммов отличилась Ксения Скулкина, до 48 килограммов — Алина Бойко, а среди спортсменов весом до 75 килограммов призером стал Александр Исаев.



На турнире также работал калининградский арбитр Алексей Нечай. Он обслуживал поединки на протяжении всех соревнований, получил дополнительный судейский опыт и сможет использовать его при проведении турниров в регионе.