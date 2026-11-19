В Зеленоградске капитально ремонтируют крышу бывшего дома еврейской общины на улице Ткаченко, 13. Здание выделяется историческими архитектурными деталями: на фасаде сохранились характерные звёзды, а кровлю украшает богатый деревянный декор.



Особую ценность представляют элементы оформления крыши. На фронтонах сохранились деревянные стяжки с резными панно, на торцах скатов — фигурные резные доски. Кровельный свес поддерживают декоративные кронштейны. Во время ремонта специалисты намерены сохранить все подлинные детали, которые ещё можно восстановить. Если отдельные элементы окажутся слишком повреждены, для них изготовят копии.



Необходимость капитального ремонта кровли связана с её неудовлетворительным состоянием. Из-за разрушений и частичного отсутствия черепицы крыша протекала, а влага способствовала разрушению фасада.



Ранее, в 2021 году, в здании отремонтировали и усилили фундамент. Эти работы были необходимы, чтобы остановить дальнейшее разрушение стен и подготовить конструкцию к последующему устройству новой кровли с керамической черепицей.



Сейчас специалисты меняют стропильную систему. После этого они приступят к укладке керамической черепицы. При ремонте особое внимание уделяют сохранению исторического облика здания и его аутентичных декоративных элементов.