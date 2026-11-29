В ночь с 1 на 2 декабря в Зеленоградске проведут очередной этап комплексной замены запорной арматуры на сетях водоснабжения. Плановые работы областного «Водоканала» запланированы по адресу: улица Железнодорожная, 40. На время ремонта в городе возможны перебои с подачей воды.



Работы начнутся 1 декабря в 22:00 и продлятся до 7:00 2 декабря. Ночное время выбрали, чтобы снизить неудобства для жителей. При этом водоснабжение может временно прекратиться или подаваться с перебоями.



На время проведения работ организуют подвоз воды по трем адресам. С 22:00 до 23:00 ее можно будет получить на улице Володарского, 20, улице Героя Российской Федерации Александра Прохоренко, 1, а также на улице Ленина, 18.



Замена задвижек необходима для повышения надежности коммунальной инфраструктуры. Эта арматура позволяет перекрывать отдельные участки трубопровода, не отключая от воды целые районы. Благодаря этому специалисты могут проводить ремонт, осмотр и обслуживание сетей, а в случае аварии — быстрее локализовать утечку и предотвратить затопление улиц, подвалов и повреждение других объектов. Кроме того, разделение трубопроводов на отдельные участки помогает управлять давлением и контролировать работу системы.



В «Водоканале» предупреждают, что после возобновления подачи воды ее качество может временно измениться. Это связано с проведением работ и последующей промывкой сетей. Изменения должны носить кратковременный характер: для нормализации ситуации потребуется слить воду и обновить ее в системе. В течение нескольких часов после окончания ремонта, пока идет промывка, жителям рекомендуют не использовать воду для хозяйственно-бытовых нужд.