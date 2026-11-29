По словам парламентария, смартфоны и другие гаджеты, которые уже работают в российских мобильных сетях, внесут в базу автоматически. Владельцам таких устройств не придется самостоятельно подавать заявления или проходить дополнительную регистрацию.
Отдельный порядок предусмотрят для техники, которую граждане самостоятельно привозят из-за рубежа после 1 марта 2027 года. Для таких устройств будет действовать процедура регистрации IMEI. Новые гаджеты, которые поступят в продажу непосредственно на территории России, должны будут регистрировать поставщики.
Сергей Боярский также уточнил, что база не станет общедоступной. Просматривать содержащиеся в ней сведения смогут только уполномоченные специалисты. Таким образом, речь идет о централизованной системе учета устройств, а не об открытом справочнике, в котором любой пользователь сможет проверить номера телефонов и других гаджетов.
IMEI — это уникальный 15-значный идентификатор мобильного устройства. Его присваивают на заводе-изготовителе, и он позволяет однозначно определить конкретный аппарат в сети оператора связи. Такой номер есть не только у смартфонов, но и у других устройств с поддержкой сотовой связи, например планшетов и некоторых моделей умных часов.
Создание единой базы станет частью комплекса мер по противодействию мошенничеству. Предполагается, что система позволит учитывать устройства, используемые в российских сетях, и контролировать регистрацию техники, поступающей из-за границы или на внутренний рынок. При этом подробности порядка регистрации самостоятельно ввезенных гаджетов и механизм работы базы еще предстоит определить.