В Калининграде во время распродажи «Черная пятница» заметно вырос спрос на ювелирные украшения. С 10 по 16 ноября 2026 года количество приобретенных изделий увеличилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а продажи в денежном выражении выросли на 37%. Такие данные представили аналитики компании Sokolov.



По России динамика оказалась более сдержанной: число купленных украшений увеличилось на 16%, а объем продаж в денежном выражении — на 11%. Таким образом, показатели Калининграда превысили среднероссийские значения почти вдвое по количеству приобретенных изделий и более чем втрое по росту продаж в денежном выражении.



Положительная динамика наблюдалась и в сравнении с непосредственно предшествовавшей неделей. За период распродажи спрос на ювелирные изделия в Калининграде вырос еще на 9%. Аналогичное увеличение зафиксировали и в среднем по стране.