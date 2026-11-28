По России динамика оказалась более сдержанной: число купленных украшений увеличилось на 16%, а объем продаж в денежном выражении — на 11%. Таким образом, показатели Калининграда превысили среднероссийские значения почти вдвое по количеству приобретенных изделий и более чем втрое по росту продаж в денежном выражении.
Положительная динамика наблюдалась и в сравнении с непосредственно предшествовавшей неделей. За период распродажи спрос на ювелирные изделия в Калининграде вырос еще на 9%. Аналогичное увеличение зафиксировали и в среднем по стране.
Средний чек в калининградских магазинах бренда составил 8,3 тысячи рублей. Для сравнения, общероссийский показатель достиг 6,9 тысячи рублей. Самой дорогой покупкой за исследуемую неделю стало украшение стоимостью 152,7 тысячи рублей.
Чаще всего ювелирные изделия приобретали покупатели двух возрастных групп: от 40 до 50 лет и от 29 до 39 лет. Наибольшей популярностью пользовались кольца, серьги и цепи.
Среди материалов и вариантов оформления востребованными оказались изделия из серебра, красного и белого золота. Покупатели также выбирали украшения с фианитами, бриллиантами и синтетическими бриллиантами. Спросом пользовались и модели без вставок.