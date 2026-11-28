В Калининградской области дневная температура в субботу, 28 ноября, по данным метеостанций, не поднялась выше минус 2–3 градусов. Несмотря на влияние мощного антициклона с атмосферным давлением около 1044 гектопаскалей, небо над регионом и большей частью Прибалтики остается затянутым облаками. Причиной такой погоды стала характерная для поздней осени температурная инверсия.



Антициклон пришел в регион со стороны северной Атлантики. Воздушные массы, поступившие оттуда, отличаются повышенной влажностью и более высокой температурой на высоте. В результате сложилась ситуация, при которой воздух в нескольких сотнях метров над землей оказывается теплее, чем непосредственно у поверхности.



Такое распределение температур называется инверсией. Обычно с высотой воздух становится холоднее, однако при определенных погодных условиях происходит обратное. В данном случае теплый и влажный воздух располагается над холодным приземным слоем. Под воздействием высокого атмосферного давления верхний слой опускается и охлаждается, из-за чего содержащаяся в нем влага конденсируется.



В результате формируется плотная слоистая облачность, которая закрывает небо над областью. Даже если днем появляется слабое солнце, его энергии в конце ноября недостаточно, чтобы быстро прогреть приземный воздух и разрушить облачный слой. Поэтому морозная погода сопровождается пасмурным небом.



Сложившаяся ситуация представляет определенную трудность для метеорологических моделей. Инверсионные облака не всегда удается точно учесть при расчетах, поэтому прогнозируемые прояснения могут не реализоваться в полной мере. По оценке специалистов, с большей вероятностью плотная облачность сохранится и в воскресенье, несмотря на то что отдельные прог нозы обещают более ясную погоду.