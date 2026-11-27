В Калининграде модернизировали спортивную инфраструктуру на «Ростех Арене» и стадионе «Локомотив». На первой площадке оборудовали памп-трек и скейт-парк, а также обновили поле для мини-футбола и создали детскую зону с полосой препятствий. На «Локомотиве» усовершенствовали футбольное поле, чтобы проводить тренировки в течение всего года.



На территории спортпарка у «Ростех Арены» открыли памп-трек протяженностью 150 метров. Рядом разместили скейт-парк, состоящий из 11 модулей. Новая инфраструктура предназначена для занятий BMX, катания на роликах и скейтбордах. Площадки смогут использовать как начинающие спортсмены, так и любители активного отдыха.



Кроме того, на объекте заменили покрытие поля для мини-футбола. Для обслуживания территории приобрели специальную технику, предназначенную для уборки снега в зимний период. Еще одним нововведением стал детский комплекс с полосой препятствий, который расширит возможности для занятий физической активностью.



Работы затронули и стадион «Локомотив». Там оборудовали систему подогрева футбольного поля, а натуральный газон дополнительно укрепили искусственными нитями. Такое решение должно повысить устойчивость покрытия к нагрузкам и позволить использовать поле для тренировок круглый год, в том числе в холодный сезон.



В рамках обновления спорт ивной инфраструктуры губернатор Алексей Беспрозванных также передал спортивной школе по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта новый микроавтобус. Транспорт будет использоваться для организации тренировочного процесса и перевозки спортивного инвентаря.