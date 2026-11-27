На территории спортпарка у «Ростех Арены» открыли памп-трек протяженностью 150 метров. Рядом разместили скейт-парк, состоящий из 11 модулей. Новая инфраструктура предназначена для занятий BMX, катания на роликах и скейтбордах. Площадки смогут использовать как начинающие спортсмены, так и любители активного отдыха.
Кроме того, на объекте заменили покрытие поля для мини-футбола. Для обслуживания территории приобрели специальную технику, предназначенную для уборки снега в зимний период. Еще одним нововведением стал детский комплекс с полосой препятствий, который расширит возможности для занятий физической активностью.
Работы затронули и стадион «Локомотив». Там оборудовали систему подогрева футбольного поля, а натуральный газон дополнительно укрепили искусственными нитями. Такое решение должно повысить устойчивость покрытия к нагрузкам и позволить использовать поле для тренировок круглый год, в том числе в холодный сезон.
В рамках обновления спортивной инфраструктуры губернатор Алексей Беспрозванных также передал спортивной школе по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта новый микроавтобус. Транспорт будет использоваться для организации тренировочного процесса и перевозки спортивного инвентаря.
Обновление двух площадок направлено на расширение возможностей для занятий разными видами спорта. Новые объекты на «Ростех Арене» рассчитаны в том числе на любителей экстремальных дисциплин и детей, а модернизация «Локомотива» позволит обеспечить более продолжительный сезон использования футбольного поля.