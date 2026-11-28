В Калининградской области подвели итоги молодежной премии общественного признания «ВДвижении». Торжественная церемония объединила активистов, представителей муниципалитетов и людей, которые помогают молодому поколению реализовывать свои инициативы. Главную награду в номинации «Молодой патриот года» получил ветеран боевых действий в Сирии и участник специальной военной операции Юрий Морозов.



Церемонию открыл губернатор Алексей Беспрозванных. В ходе мероприятия глава региона вручил юбилейные медали «80 лет Калининградской области» жителям, которые вносят вклад в развитие молодежной политики и помогают раскрывать способности молодых людей. Таким образом, на премии отметили не только достижения самих активистов, но и работу наставников, общественников и организаторов молодежных проектов.



Отдельно оценили деятельность муниципалитетов. Успехи в реализации молодежной политики отметили у 11 муниципальных образований региона. В число лидеров вошли Калининград, Черняховский и Славский округа. Их работа получила высокую оценку по итогам подведения результатов премии.



Главным лауреатом в номинации «Молодой патриот года» стал Юрий Морозов. Он руководит патриотическим клубом «Я горжусь», действующим на базе Калининградского колледжа управления. В течение нынешнего года клуб организовал более 70 тематических мероприятий. Кроме того, Морозов проводит для школьников и студентов уроки мужества, на которых рассказывает о патриотизме, служении стране и личной ответственности.



Премия «ВДвижении» стала площадкой для общественного признания людей и организаций, которые участвуют в воспитательной и просветительской работе с молодежью. В центре внимания оказались как конкретные проекты, так и системная деятельность муниципальных команд.



Организаторы также сообщили, что подробнее о других номинантах можно узнать в опубликованных материалах премии. Вручение наград и юбилейных медалей стало частью мероприятий, посвященных 80-летию Калининградской области.