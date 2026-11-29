В преддверии Дня матери глава администрации Калининграда Елена Дятлова поздравила жительниц города, которые воспитывают детей, поддерживают семейные традиции и вносят вклад в развитие молодого поколения. Торжественное мероприятие прошло в Калининградском театре эстрады. Среди приглашенных были многодетные матери, жены и матери участников специальной военной операции, представительницы трудовых династий, педагоги и наставники.



По словам Елены Дятловой, встреча стала возможностью выразить признательность женщинам, чей ежедневный труд связан с воспитанием детей и передачей им нравственных ценностей. Глава администрации подчеркнула, что материнство требует огромной ответственности, терпения и душевных сил.



В Калининграде насчитывается почти 6 тысяч многодетных семей. В них воспитываются более 17 тысяч детей. Городские власти заявляют, что стараются оказывать таким семьям необходимую поддержку, в том числе уделяют особое внимание близким участников СВО.



Для детей из семей военнослужащих предусмотрены различные меры помощи. В частности, им предоставляют путевки, бесплатное питание, освобождение от платы за детский сад и продленную группу. Эти меры направлены на то, чтобы снизить повседневную нагрузку на семьи и обеспечить детям дополнительные возможности.



В своем обращении Елена Дятлова также поделилась личной семейной традицией. Она рассказала, что старается не ложиться спать, пока не позвонит своей маме. Глава администрации призвала горожан в предстоящее воскресенье обязательно найти время для близких: поздравить матерей, сказать им теплые слова, обнять и просто побыть рядом.



День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. Праздник посвящен женщинам, чья забота и участие сопровождают детей на протяжении всей жизни. В преддверии этой даты городские власти пожелали калининградским семьям спокойствия, уюта и благополучия, а матерям — радости и внимания близких.