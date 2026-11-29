



Сейчас авиакомпании самостоятельно ведут списки пассажиров, которым могут отказать в перевозке из-за нарушений порядка во время полета. Однако такие перечни действуют внутри отдельных перевозчиков: человек, допустивший серьезное нарушение на рейсе одной компании, не обязательно сталкивается с аналогичными ограничениями при покупке билета у другой.



Предлагаемые изменения должны устранить эту проблему. Единая база позволит учитывать нарушения независимо от того, какой авиакомпанией выполнялся рейс. Если пассажир грубо нарушил правила поведения на борту одного перевозчика, это может стать законным основанием для отказа ему в перевозке и другими авиакомпаниями.



Дмитрий Ядров подчеркнул, что безопасность полетов, спокойствие экипажей и добросовестных пассажиров являются безусловным приоритетом. По его словам, законодательство должно обеспечивать действенные механизмы защиты людей во время авиаперевозок.



Инициатива также предусматривает ужесточение ограничений для тех, кто повторно нарушает правила поведения на борту. В таких случаях срок запрета на авиаперелеты планируется увеличить с одного года до трех лет. Это должно усилить ответственность пассажиров, которые продолжают вести себя агрессивно или создавать угрозу безопасности после предыдущих инцидентов.



При этом в законопроектах предусмотрены исключительные случаи, когда пассажира смогут допустить к перевозке даже при наличии ограничений. Конкретные условия применения таких исключений должны определяться законодательством.



Таким образом, предлагаемый механизм предполагает переход от отдельных внутренних списков авиакомпаний к единой системе учета авиадебоширов. Пока законопроекты н Министерство транспорта России поддержало инициативу о создании единого списка пассажиров, нарушающих правила поведения на борту самолетов. Соответствующие законопроекты о внесении изменений в Воздушный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях уже внесены в Государственную думу. Об этом сообщил глава Минтранса Дмитрий Ядров в интервью ТАСС Сейчас авиакомпании самостоятельно ведут списки пассажиров, которым могут отказать в перевозке из-за нарушений порядка во время полета. Однако такие перечни действуют внутри отдельных перевозчиков: человек, допустивший серьезное нарушение на рейсе одной компании, не обязательно сталкивается с аналогичными ограничениями при покупке билета у другой.Предлагаемые изменения должны устранить эту проблему. Единая база позволит учитывать нарушения независимо от того, какой авиакомпанией выполнялся рейс. Если пассажир грубо нарушил правила поведения на борту одного перевозчика, это может стать законным основанием для отказа ему в перевозке и другими авиакомпаниями.Дмитрий Ядров подчеркнул, что безопасность полетов, спокойствие экипажей и добросовестных пассажиров являются безусловным приоритетом. По его словам, законодательство должно обеспечивать действенные механизмы защиты людей во время авиаперевозок.Инициатива также предусматривает ужесточение ограничений для тех, кто повторно нарушает правила поведения на борту. В таких случаях срок запрета на авиаперелеты планируется увеличить с одного года до трех лет. Это должно усилить ответственность пассажиров, которые продолжают вести себя агрессивно или создавать угрозу безопасности после предыдущих инцидентов.При этом в законопроектах предусмотрены исключительные случаи, когда пассажира смогут допустить к перевозке даже при наличии ограничений. Конкретные условия применения таких исключений должны определяться законодательством.Таким образом, предлагаемый механизм предполагает переход от отдельных внутренних списков авиакомпаний к единой системе учета авиадебоширов. Пока законопроекты н

аходятся на рассмотрении: для вступления новых правил в силу им предстоит пройти установленную законодательную процедуру.