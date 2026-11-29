В воскресенье, 29 ноября, в Калининградской области ожидается морозная погода с переменной облачностью. В течение суток температура воздуха будет преимущественно держаться в пределах от минус 1 до минус 7 градусов. На Куршской и Балтийской косах будет немного теплее, однако порывистый юго-восточный ветер сделает погоду ощутимо холоднее.



Ночью столбики термометров в регионе опустятся до минус 4–7 градусов. На Куршской и Балтийской косах прогнозируется от минус 2 до минус 4 градусов. Небо будет облачным с прояснениями или переменной облачностью. Местами возможны дымка и туман, поэтому водителям стоит учитывать вероятность ухудшения видимости.



Утром температура начнет повышаться. К полудню в Калининграде и большинстве муниципалитетов ожидается около минус 2–4 градусов, на побережье кос — от минус 1 до минус 2 градусов. Облачность сохранится, но местами возможны прояснения.



Днем в области прогнозируют минус 1–3 градуса. На Куршской и Балтийской косах воздух может прогреться до нуля или минус 2 градусов. Существенного потепления не ожидается: даже в наиболее теплые часы температура останется около отрицательных значений.



К вечеру снова начнет холодать. На закате ожидается от минус 2 до минус 4 градусов, а к полуночи температура снизится до минус 3–5 градусов. На косах вечером будет около минус 1–2 градусов. Переменная облачность и облачность с прояснениями сохранятся на протяжении всего вечера.



Особое внимание синоптики обращают на ощущаемую температуру. С учетом влажности и порывистого ветра она в течение суток составит примерно минус 7–10 градусов. Поэтому даже при сравнительно небольшом морозе на улице будет значительно холоднее, чем показывают термометры. Жителям и гостям региона рекомендуют одеваться теплее.



Ветер будет преимущественно юго-восточным. Ночью в Калининграде и по области он останется слабым — 1–5 метров в секунду, а с утра до вечера усилится до 3–9 метров в секунду, местами с порывами. На Куршской и Балтийской косах ночью ожидается 3–8 метров в секунду, днем — 5–10 метров в секунду, с порывами до 11–14 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток будет постепенно снижаться: с 780 до 777 миллиметров ртутного столба.