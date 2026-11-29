Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода произошло вечером 28 ноября в Калининграде. Около 17:30 на пересечении улиц Карла Маркса и Комсомольской автомобиль Volkswagen под управлением водителя 2007 года рождения совершил наезд на ребенка 2017 года рождения.



По предварительной информации Госавтоинспекции, несовершеннолетний переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. После столкновения пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Сведения о характере полученных травм и состоянии ребенка в сообщении не уточняются.



На месте происшествия и после него сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые процессуальные мероприятия. Им предстоит установить полную картину случившегося: выяснить, как двигался автомобиль перед столкновением, какой сигнал светофора горел для участников движения и какие обстоятельства могли повлиять на развитие ситуации.



В ведомстве подчеркивают, что опубликованные сведения носят предварительный информационный характер. Они не означают, что вина уже установлена или что одному из участников ДТП дана окончательная юридическая оценка. Выводы будут сделаны после завершения проверки и изучения всех обстоятельств происшествия.



Случившееся вновь обращает внимание на необходимость осторожности вблизи пешеходных переходов. Водителям важно заранее снижать скорость перед регулируемыми переходами и следить за сигналами светофора, а пешеходам — убеждаться в безопасности перехода дороги. Однако в данном случае причины аварии и ответственность участников еще предстоит установить.