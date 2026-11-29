В Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта 25 и 26 ноября прошли экспертно-проектные сессии федерального проекта «Кампус для людей». Участники изучили результаты первых исследований студенческой среды, обсудили ожидания обучающихся и сотрудников от нового кампуса и подготовили предложения по его дальнейшему развитию.



Проект Министерства науки и высшего образования России запущен в пилотном формате сразу в четырех университетах: БФУ в Калининграде, СТАНКИНе в Москве, Новосибирском государственном университете и Южно-Уральском государственном университете в Челябинске. Его задача — создать федеральный стандарт изучения и развития студенческого опыта. Предполагается, что регионы смогут самостоятельно выявлять потребности студентов и учитывать их при управлении университетскими пространствами.



Заместитель министра науки и высшего образования России Андрей Омельчук подчеркнул, что речь идет не просто о проведении социологических опросов. По его словам, качество студенческой среды влияет на отношение выпускников к университету и региону, их готовность оставаться и работать на этой территории, а в конечном счете — на конкурентоспособность вуза и экономики. Поэтому проект предполагает создание постоянно действующей системы обратной связи, а не проведение разовых исследований.



В ноябре проектная лаборатория человекоцентричности кампуса «Кантиана» под руководством центральной лаборатории человекоцентричности и лидерских практик НИУ ВШЭ начала первую волну исследований. Специалисты провели опросы и глубинные интервью со студентами и сотрудниками БФУ. Они выясняли, что участники университетского сообщества знают о новом кампусе, чего от него ожидают и какие опасения испытывают. Отдельно обсуждалось, каких пространств и возможностей им хотелось бы видеть больше, а также какие университетские традиции важно сохранить и перенести в новую среду.



В первый день сессий модераторы из НИУ ВШЭ во главе с заместител ем заведующего лабораторией Геннадием Стрюком провели открытую проектную встречу. В ней участвовали студенты и сотрудники университета. На основе результатов исследований и личного пользовательского опыта участники сформулировали предложения по совершенствованию кампусной среды.