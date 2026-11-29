Проект Министерства науки и высшего образования России запущен в пилотном формате сразу в четырех университетах: БФУ в Калининграде, СТАНКИНе в Москве, Новосибирском государственном университете и Южно-Уральском государственном университете в Челябинске. Его задача — создать федеральный стандарт изучения и развития студенческого опыта. Предполагается, что регионы смогут самостоятельно выявлять потребности студентов и учитывать их при управлении университетскими пространствами.
Заместитель министра науки и высшего образования России Андрей Омельчук подчеркнул, что речь идет не просто о проведении социологических опросов. По его словам, качество студенческой среды влияет на отношение выпускников к университету и региону, их готовность оставаться и работать на этой территории, а в конечном счете — на конкурентоспособность вуза и экономики. Поэтому проект предполагает создание постоянно действующей системы обратной связи, а не проведение разовых исследований.
В ноябре проектная лаборатория человекоцентричности кампуса «Кантиана» под руководством центральной лаборатории человекоцентричности и лидерских практик НИУ ВШЭ начала первую волну исследований. Специалисты провели опросы и глубинные интервью со студентами и сотрудниками БФУ. Они выясняли, что участники университетского сообщества знают о новом кампусе, чего от него ожидают и какие опасения испытывают. Отдельно обсуждалось, каких пространств и возможностей им хотелось бы видеть больше, а также какие университетские традиции важно сохранить и перенести в новую среду.
В первый день сессий модераторы из НИУ ВШЭ во главе с заместителем заведующего лабораторией Геннадием Стрюком провели открытую проектную встречу. В ней участвовали студенты и сотрудники университета. На основе результатов исследований и личного пользовательского опыта участники сформулировали предложения по совершенствованию кампусной среды.
На следующий день состоялась экспертная сессия с участием административной команды БФУ. В обсуждении участвовали проректор по социально-гуманитарной политике и региональному взаимодействию Яна Ворожеина, проректор по капитальному строительству и административной работе Ольга Усманова, начальник управления по молодежной политике и воспитательной работе Елена Глушкова-Певная, представители цифрового блока и исследовательской команды лаборатории «Кантиана» Светлана Щекотурова и Анастасия Садова.
Эксперты оценили выводы первой волны исследований и применяемую методологию, после чего подготовили предложения и определили дальнейшие шаги. В декабре планируется начать вторую волну исследований и проектных сессий.
Проект «Кампус для людей» реализуется в рамках федерального проекта «Государство для людей», утвержденного распоряжением правительства России в 2021 году. Его ключевая задача — выстроить клиентоцентричную модель государственного управления, при которой решения принимаются с учетом реальных потребностей человека. В университетской среде такой подход должен обеспечить постоянный сбор и анализ обратной связи от студентов и помочь учитывать ее при развитии кампусов.