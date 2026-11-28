В Калининградской области по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» обновили более 15 километров инженерных сетей. Благодаря проведенным работам улучшилось качество теплоснабжения и водоснабжения домов, а положительный эффект уже почувствовали свыше 80 тысяч жителей региона. Об этом сообщили региональные власти.



В настоящее время работы продолжаются на четырех объектах. В Калининграде ремонтируют котельную на улице Александра Невского и канализационную сеть на участке Октябрьская — Солнечный бульвар. Еще два объекта находятся в Светлогорске: водопроводная насосная станция и второй этап реконструкции канализационной насосной станции № 2.



На следующий год финансирование проекта планируют увеличить до 684 миллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году на эти цели направили 569 миллионов. Работы на действующих объектах продолжатся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Кроме того, в Светлогорске намерены приступить к обновлению тепловых сетей протяженностью около двух километров.



Коммунальную инфраструктуру модернизируют и за счет муниципальных программ. В частности, главы округов включают ремонт сетей в проекты по Программе конкретных дел. По словам региональных властей, такой подход показал свою востребованность: в прошлом году многие муниципалитеты выбрали именно обновление инженерных коммуникаций. Программу планируют продолжить. До 2029 года на объекты водоснабжения в ее рамках предусмотрено 1,5 миллиарда рублей.



Значительные средства заложены и в региональный бюджет на ближайшую трехлетку. На сферу жилищно-коммунального хозяйства в общей сложности предусмотрено более 35 миллиардов рублей. Из них 10,5 миллиарда направят на водоснабжение и водоотведение — это крупнейшая статья капитальных вложений в отрасли.



Среди запланированных проектов — реконструкция станции водоподготовки в Гурьевске, систем водоснабжения в поселках Васильково и Малое Исаково. Кроме того, модульные станции водоподготовки установят в Черняховском, Гурьевском и Зеленоградском округах.



Главная задача программы — постепенно заменить старые и изношенные коммуникации, чтобы сократить количество аварий, обеспечить бесперебойную подачу тепла и повысить качество питьевой воды. Увеличение финансирования должно позволить расширить объем работ и охватить новые территории.