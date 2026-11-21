В октябре 2026 года жители Калининградской области оформили 1,62 тысячи товарных кредитов на общую сумму 118,78 млн рублей. Средний размер такого займа достиг 74 тысяч рублей — примерно на тысячу больше, чем месяцем ранее. При этом количество выданных кредитов и общий объём кредитования за месяц немного сократились. Такие данные 20 ноября представило Объединённое кредитное бюро.



По информации ОКБ, в октябре число оформленных в регионе POS-кредитов уменьшилось на 2,41% по сравнению с сентябрём. Общая сумма выданных займов снизилась на 1,75%. Несмотря на сокращение этих показателей, средний размер кредита, напротив, увеличился на 1,37%. Если в сентябре он составлял около 73 тысяч рублей, то в октябре достиг 74 тысяч.



По объёму выданных товарных кредитов Калининградская область заняла 39-е место среди российских регионов. За месяц субъект опустился в рейтинге на две позиции. Средний срок кредитования в октябре составил 16 месяцев, что на два месяца меньше сентябрьского показателя.



Согласно приведённым данным, на каждую тысячу жителей области в сентябре приходилось 14,3 нового товарного кредита. Этот показатель характеризует распространённость такого вида заимствований среди населения региона.



Всего за десять месяцев 2026 года — с января по октябрь включительно — в Калининградской области оформили 14,75 тысячи POS-кредитов. Их совокупная сумма составила 1,04 млрд рублей.