В пятницу, 27 ноября, в Калининградской области сохранится холодная погода с температурой около нуля днем и заметным похолоданием вечером и ночью. В отдельных районах возможны небольшие смешанные осадки, дымка и туман, а на дорогах не исключена гололедица. К полуночи температура в некоторых частях региона может опуститься до -5…-7 градусов.



Ночью столбики термометров покажут от -2 до +1 градуса, у побережья ожидается от -1 до +2 градусов. Небо будет облачным с прояснениями, которые станут заметнее ближе к утру. Местами возможны дымка и туман. Не исключены небольшие осадки смешанного характера: морось, переохлажденная морось, мокрый снег или снег. Наиболее вероятны они в прибрежных районах. Из-за сочетания отрицательной температуры и влаги на отдельных участках дорог может образоваться гололедица.



На рассвете в Калининграде и западной части области ожидается -1…-2 градуса, на востоке и севере региона похолодает до -3. У моря температура составит 0…+2 градуса. К полудню в областном центре воздух прогреется примерно до нуля, а на востоке и севере области сохранится небольшой минус — 0…-1 градус. На побережье будет теплее: +1…+2 градуса. Облачность в течение дня станет переменной.



Днем в Калининграде и на западе региона прогнозируется 0…+1 градус, на востоке — около нуля или до -1 градуса. В прибрежной зоне воздух прогреется до +1…+2 градусов. В целом ожидается малооблачная погода.



К вечеру начнется дальнейшее похолодание. На закате температура опустится до -2…-4 градусов, а к полуночи — до -5…-7. Исключением останутся морское побережье и косы: на Куршской и Балтийской косах вечером ожидается от -2 до +1 градуса. Небо будет ясным или с небольшой облачностью.



Ветер в течение суток преимущественно северо-восточный, слабый, со скоростью 1–5 метров в секунду. На побережье, особенно на Куршской и Балтийской косах, он будет умеренным — 3–8 метров в секунду. Водителям стоит учитывать вероятность гололедицы, особенно в ночные и утренние часы.