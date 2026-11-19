В пятницу, 20 ноября, в Калининградской области сохранится пасмурная и дождливая погода. В течение дня температура воздуха будет постепенно снижаться: если ночью ожидается до +5…+7 градусов, то к вечеру в Калининграде и центральной части региона похолодает до +2…+4, а на востоке области к полуночи — до 0…+1 градуса.



Ночью прогнозируется сплошная облачность и продолжительный дождь. Температура составит +5…+7 градусов, на побережье будет немного теплее — от +6 до +8.



Утром воздух прогреется до +6…+7 градусов. Облачность сохранится, местами возможны небольшие прояснения. В отдельных районах пройдут небольшие дожди или морось. На побережье, в Калининграде и западной части области осадки вероятны примерно до 9–10 часов, на востоке региона они могут продолжаться до полудня.



Днём температура составит +5…+6 градусов, у морского побережья — до +7. Ожидается облачная погода с прояснениями. После 14–15 часов небольшие дожди и морось вероятны на побережье и западе области, в том числе в Багратионовском, Зеленоградском, Полесском и Гурьевском округах, а также в Калининграде.



Вечером станет заметно холоднее. В Калининграде и континентальной части региона ожидается +2…+4 градуса, на востоке области к полуночи температура может опуститься до 0…+1. На морском побережье будет теплее — от +4 до +7 градусов.



В вечерние часы местами возможны кратковременные интенсивные осадки: дождь, а у побережья — дождь с ледяной крупой. Они вероятны в западной и северной частях области, включая Калининград, Багратионовский, Гурьевский, Зеленоградский, Полесский, Гвардейский, Славский и Неманский округа.



Ветер ночью будет юго-восточным и южным. У побережья направление сменится на западное и северо-западное ближе к утру. Днём ожидается западный и северо-западный ветер, вечером — юго-западный. Его скорость составит 3–8 метров в секунду, порывы достигнут 9–12 метров в секунду. На побережье ветер будет сильнее — 5–11 метров в секунду с порывами до 13–16 метров в секунду.