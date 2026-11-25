В четверг в Калининградской области сохранится прохладная погода с отрицательными температурами в ночные и вечерние часы. Днем воздух в большинстве районов прогреется лишь до 0…+1 градуса, тогда как на морском побережье будет немного теплее — до +2…+3 градусов. Ночью местами ожидается до -5 градусов, а утром и вечером возможны дымка и туман. У северного побережья Балтики не исключены небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега или снежной крупы.



В ночные часы температура по области составит от -2 до -4 градусов, местами похолодает до -5. У моря прогнозируется от +1 до -2 градусов, а на Куршской и Балтийской косах — от 0 до +2. Небо будет облачным с прояснениями. Ближе к утру на отдельных участках морского побережья, особенно на северном направлении от Светлогорска до Куршской косы, возможны небольшие локальные осадки смешанного типа. Они могут выпадать в виде дождя, мокрого снега или крупы.



В отдельных районах области ночью также вероятны дымка и туман. Такие явления могут сохраняться и в ранние утренние часы, поэтому в условиях ограниченной видимости водителям стоит быть внимательнее на дорогах. У побережья северной части региона вероятность кратковременных осадков сохранится и после рассвета.



К восходу солнца температура составит -1…-3 градуса. На побережье ожидается от -1 до +2 градусов, на Куршской и Балтийской косах — от 0 до +2. К полудню воздух прогреется примерно до 0…+1 градуса по области. В приморских районах будет теплее: от +2 до +3 градусов. В течение утра сохранится переменная облачность или облачность с прояснениями.



Днем существенного изменения температурного фона не ожидается. В большинстве муниципалитетов столбики термометров покажут от нуля до одного градуса тепла. У моря температура может подняться до +2…+3 градусов. Облачность будет переменной, местами небо прояснится. По основному прогнозу, дневные часы пройдут без значительных осадков.



К вечеру вновь похолодает. По области ожидается от -1 до -4 градусов, на побережье — от -2 до +1, а на Куршской и Балтийской косах — от 0 до +2. Небо останется переменно облачным или облачным с прояснениями. В отдельных местах возможны дымка и туман.



Ветер в течение суток будет переменным: преимущественно сначала юго-восточным и восточным, затем северным и северо-восточным. Его скорость останется небольшой — от 1 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 768–769 миллиметров ртутного столба.



Таким образом, четверг в регионе пройдет при слабом ветре, значительной облачности и небольших температурных колебаниях. Наиболее холодными окажутся ночь и вечер, а самые высокие значения ожидаются на морском побережье. Отдельным районам стоит учитывать вероятность тумана и локальных смешанных осадков.