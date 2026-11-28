С 27 по 30 ноября 2026 года в Калининградской области пройдут усиленные рейды Госавтоинспекции. Их главная задача — выявлять и пресекать случаи управления автомобилями водителями в состоянии алкогольного или иного опьянения. Проверки организуют на территории всего региона.



В Госавтоинспекции напомнили, что нетрезвое вождение может повлечь не только административную или уголовную ответственность, но и привести к тяжелым последствиям для здоровья и жизни людей. Опасность при этом грозит не только самому водителю, но и пассажирам, пешеходам и другим участникам движения.



Автомобилистам рекомендуют заранее отказаться от поездки за рулем, если они употребляли алкоголь. В такой ситуации безопаснее воспользоваться такси или общественным транспортом либо попросить трезвого человека довезти до места назначения. Садиться за руль после употребления спиртного нельзя даже в том случае, если водитель считает себя способным контролировать автомобиль.



Отдельно сотрудники Госавтоинспекции обратились к жителям и гостям области с просьбой не оставаться равнодушными, если они замечают на дороге автомобилиста, чье поведение вызывает опасения. Своевременное сообщение в полицию может помочь предотвратить аварию и спасти чью-то жизнь.



Если водитель ведет себя неадекватно, создает опасные ситуации или предположительно находится в состоянии опьянения, об этом можно сообщить по единому номеру экстренных служб 112, а также по телефонам территориальных подразделений Госавтоинспекции или номеру 552-811.



Усиленные рейды продлятся четыре дня — с 27 по 30 ноября включительно. В ведомстве подчеркивают, что безопасность на дорогах зависит не только от работы инспекторов, но и от ответственности каждого участника движения.