В Калининградской области фиксируется устойчивый рост потребления электроэнергии для зарядки электротранспорта. Как рассказали 27 ноября в региональном министерстве развития инфраструктуры, по итогам 2024 года на эти цели было израсходовано 870 МВт·ч, в 2025 году показатель увеличился вдвое, а за десять месяцев текущего года отпуск электроэнергии уже составил 1 827 МВт·ч. Таким образом, динамика последних лет демонстрирует не просто поступательное увеличение, а фактическое удвоение объемов потребления, что напрямую связано с ростом числа электромобилей и гибридов на дорогах региона, а также с расширением зарядной инфраструктуры и повышением ее доступности для жителей и гостей области.

Сегодня в Калининградской области функционирует 114 электрозаправок. Из них 68 установлено в областном центре, еще 46 – в приморских городах и на востоке региона. Существенная доля инфраструктуры принадлежит «Росатому» – 40 процентов всех станций. За десять месяцев текущего года на них провели более 27 тысяч зарядных сессий, что почти в полтора раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. По оценкам компании, благодаря использованию электромобилей за рассматриваемый период удалось сэкономить более 150 тонн бензина и сократить выбросы углекислого газа примерно на 350 тонн. Эти цифры наглядно иллюстрируют не только экологический, но и экономический эффект от перехода на электротягу: каждая зарядная сессия замещает сжигание традиционного топлива, снижая нагрузку на атмосферу и уменьшая зависимость автовладельцев от цен на нефтепродукты.

Отдельное направление развития электротранспорта в регионе – каршеринг электромобилей, запущенный при поддержке правительства Калининградской области. Сейчас в этой отрасли задействовано 109 электромобилей. Всего же в регионе насчитывается 5,8 тысячи автомобилей на электротяге и гибридов, прирост по отношению к прошлому году составляет 18,5 процента. Такая динамика говорит о том, что электромобиль перестает быть экзотикой и становится привычным элементом городской и загородной мобильности. Способствует этому и комплекс мер поддержки: по поручению губернатора владельцы электромобилей освобождены от транспортного налога и имеют право на бесплатную парковку в Калининграде и других муниципалитетах. Эти льготы существенно снижают совокупную стоимость владения электрокаром и делают его более привлекательным для семейного и корпоративного использования.

Важно отметить, что в регионе совместными усилиями областного правительства, «Росатома» и завода «Автотор» создан полный цикл – от производства электромобилей, двигателей и запчастей до установки зарядных станций по всей территории области. Такая кооперация позволяет не только насыщать рынок техникой, но и обеспечивать ее сервисное сопровождение, а также синхронно развивать инфраструктуру даже в отдаленных муниципалитетах. Калининградская область остается одним из пилотных регионов России по развитию электротранспорта, и опыт создания зарядной сети здесь «Росатом» планирует использовать и в других субъектах страны. По сути, регион превращается в полигон, где отрабатываются модели, которые затем могут быть масштабированы на национальном уровне, а достигнутые показатели по отпуску электроэнергии, числу станций и количеству зарядных сессий служат практическим подтверждением эффективности выбранной стратегии.